Кризата с боклука в „Люлин” и в „Красно село” започва да се превръща в бедствие. От онези 2 или 3 камиона, които бяха обещани на общинската фирма „Софекострой”, два са пренасочени към завода за боклук с идеята да обслужват останалите райони. Влизаме в опасен сценарий на противопоставяне на квартал срещу квартал. В „Люлин” справедливо се гневят, че Общината се отнася с тях като с второ качество жители на столицата – така изглежда отстрани. И в момента Столичната община няма ясен план какво да се случи със сметопочистването и извозването на боклука за целия град, а кризата се задълбочава. Поетапно ще се разширява и към други райони, които ще останат без договори. Това каза общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той посочи, че е направил предложение в СОС да бъде купена нова техника за общинската фирма. Контрера каза още, че студеното време не пречи на това да възникнат инфекциозни заболявания заради боклука и плъзналите вече плъхове. Той определи ситуацията като опасна. Според него тя се подценява и сякаш дори не се дискутира.

Контрера запита как така в район „Изгрев” са се появили пет камиона, а за първите пострадали от кризата – „Люлин” и „Красно село”, решение не се намира.

Общинският съветник каза още, че успоредно с тези проблеми, улиците не се метат и мият, а това води до образуването на кал и оттам до мръсен въздух.

Градският транспорт и пътищата в столицата

Контрера обясни, че в новия бюджет на столицата има предвидени средства за финансиране на трамваи, тролейбуси, електробуси, а друга част от парите са предвидени за закупуване на автобуси. Той допълни, че продължава строителството на метрото.

Общинският съветник обясни още, че се предвижда реконструкция на бул. „Христо Ботев” и на „Джеймс Баучер”, но има и такива райони, в които няма заложени проекти – напр. бул. „Петър Дертлиев” и бул. „Илиянско шосе”.

По отношение на цената на билета за градския транспорт Контрера каза, че не се предвижда увеличение.

Данъците

На този етап няма предложения за ръст на данъците, подчерта още общинският съветник.

