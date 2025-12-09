Бюджетите на Държавното обществено осигуряване, Здравната каса и Държавният бюджет влязоха за разглеждане в ресорната комисия в парламента. След като параметрите бяха обсъдени между правителство, синдикати и бизнес, днес те трябва да минат и на първо четене в Бюджетната комисия.

Малко след обяд беше приета на първо четене фискалната рамка на ДОО.

След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.

Заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане и в пленарната зала. Очакванията са първият бюджет в евро да бъде факт до края на тази година.

Бюджетът - втори опит: Правителството прие законопроектите, внесе ги в НС

Припомняме, че минималната работна заплата става 620 евро, а максималният осигурителен доход се вдига на 2300 евро. Данъците и осигуровките остават същите поне за следващата година, отменя се и въвеждането на системата СУПТО. Предвидените приходи са 50 млрд. евро, а разходите – 54 млрд. евро. Дефицитът е 3%.

И този път заседанието на Бюджетната комисия започна със спор между управляващи и опозиция за кворума.

Бюджетът на общественото осигуряване беше един от най-спорните предишния вариант на план-сметката. Кабинетът се отказа да вдига вноските и потърси други приходоизточници.

"През 2025 година в приходната част по Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване са 7,7 млрд. евро. За 2026 година в проекта имаме 8,4 млрд. евро", посочиха от НОИ.

Фискалният съвет отново излезе с критично становище - настоящата политика в НОИ неминуемо ще доведе до нужда от вдигане на вноската и то скоро.





"Увеличението на разходите за 2026 г. с 9 процента изпреварва темпа на ръста на приходите от вноски, който е 8,4 процента. Това ще даде отражение с вероятно увеличение на ставките и ще повлияе много негативно на бизнеса", смята Богомил Манов.

Тъй като вдигане на вноските се предвижда през 2027 и 2028 г. бизнесът настоява да се изчисли колко хора ще плащат вноски следващите поне 30 години преди да се изчисли ставката.

"Дефицитът за 2025 г. е 9 млрд. А за 2026 е 12 млрд. лева. Видно е, че не можем да настигнем приходите. Затова или вдигаме рязко осигуровката, или вдигаме базата, върху която се изчислява", предложи Мария Минчева от БСК.

И тук синдикатите напомниха общественото осигуряване не е бизнес, а социална подкрепа за гражданите. "Социалното осигуряване е система и всички плащания са социални, друг е въпросът, ако пипаме нещо, което не е там с тази цел", смята Ася Гонева от КНСБ.