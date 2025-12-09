Руски военен транспортен самолет Ан-22 се разби в района на Иваново, на около 200 км североизточно от Москва, като загинаха всички на борда, съобщиха властите, без да уточняват броя им. „Всички членове на екипажа, които са били на борда, са загинали“, съобщи руският разследващ комитет, отговарящ за многобройни криминални разследвания.

Според комитета е започнато разследване за „нарушение на правилата за подготовка на полети“, предаде АФП. Анонимен източник от спасителните служби по-рано оцени, че на борда на самолета може да са се намирали седем души.

Според руското министерство на отбраната, самолетът се е разбил в ненаселена зона по време на тестов полет след ремонтни работи.

Руските власти не посочиха дали инцидентът е свързан с продължаващия въоръжен конфликт с Украйна.

В Русия катастрофите с военни или граждански самолети са доста чести, особено поради технически проблеми, лоши метеорологични условия или човешки грешки, коментира АФП.

Редактор: Емил Йорданов