Вече пети ден авариралият танкер „Кайрос” е закотвен край брега на Ахтопол. Очаква се при спокойно море да бъде направен опит плавателният съд да се изтегли. Днес пред камерата ни застанаха военните, които успяха да изведат 7 души от екипажа, при изключително рискована операция по въздух.

На борда на хеликоптера „Пантер”, който тръгва на мисия, е капитан Георги Тонев от авиобаза Чайка. Акцията по извеждане на моряците е била на ръба на риска. „В района имаше ветрове от порядъка на 20 възела. Това усложнява изпълнението на операцията. Също така ниска облачност и вълнение около 3-4 бала, това също създаваше проблеми на плавателния съд”, каза вторият пилот в състава на екипажа на мисията капитан Тонев.

Въпреки рисковите условия, акцията е успешна. Началникът на групата за търсене и спасяване е спуснат на борда на плавателния съд от 40 метра височина. „Мен ме спуснаха на кораба посредством лебедката на вертолета и един по един евакуирах бедстващите от кораба „Кайрос”. Моряците бяха в сравнително добро физическо състояние и нямаше някой с тежки наранявания. Бяха адекватни. Просто бяха много уплашени, но изпълняваха всичко, което им кажа долу, за да може евакуацията да се случи без проблеми”, каза капитан Димо Тюфекчиев.

При подобни ситуации добрата подготовка има водеща роля, казват спасителите.

„Изпълнихме операцията наистина в изключително сложни метеорологични условия, които бяха на ръба на възможностите”, сподели командирът на Военноморска авиобаза „Чайка” капитан втори ранг Николай Колев.

„Всяка една такава задача крие своите рискове и опасности, тъй като всеки път условията са различни. За достигане на тази подготовка се изискват много часове във въздуха, много тренировки”, заяви командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов.

Трима души от десетчленния екипаж на заседналия танкер бяха евакуирани успешно в неделя. Това се случи при акция на Морската администрация и Военноморските сили. В ранния следобед по въздух на борда бяха доставени хранителни продукти, вода и комуникационни средства.

През вчерашния ден военнослужещи от състава на военноморските ни сили извършиха успешно рискованата операция по евакуация на още четирима от моряците на борда. В спасяването се включи и екипаж от ВМС с хеликоптер „Пантер”. Всичко това на фона на тежките атмосферни условия край бреговете на Ахтопол е превърнало задачата в изключително сложна и буквално на ръба на човешките възможности.

Въпреки това, моряците са били успешно евакуирани от борда на кораба и са в добро състояние. И така броят на спасените от екипажа вече е 7.

На останалите трима моряци от екипажа, които останаха на танкера, бяха доставени консумативи и агрегат.