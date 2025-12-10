Във връзка с твърденията на депутати по време на дебата за вот на недоверие към правителството в Народното събрание, че „мобилният сигнал на Ларгото е изкуствено заглушен или претоварен заради протеста“ Комисията за регулиране на съобщенията информира следното:

"От 12.00 до 17.00 ч. на 10 декември екипи на Главна Дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ в КРС извършваха замервания и задълбочена проверка на местата, на които се планират протестни действия тази вечер. Техническата проверка установи, че към този момент не се наблюдават каквито и да е смущения на обхвата, като качеството на връзката и покритието са нормални".

"Няма „заглушаване на сигнала“. КРС е длъжна да отбележи, че когато има струпване на много хора на едно място, както и при излъчване „на живо“ от различни медии едновременно, могат да бъдат изпитани затруднения при свързване заради претоварване на клетките на мобилните предприятия, които невинаги могат да бъдат разрешени изцяло чрез допълнителни технически съоръжения", допълват от Комисията.

От ПП-ДБ обявиха по-рано днес, че сигналът "вече се заглушава".

“Нашите екипи установиха аномалии и смущения в мобилния сигнал около Народното събрание. Ако са изкарали службите техниката, да я приберат. Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате”, каза Божидар Божанов.

От "Да, България" обясниха, че според проверката на техническите екипи, със специален хардуер се симулират фейк сим карти, които се връзват към мобилните клетки, като по този начин ги претоварват и те започват да отказват. Но това не е класически джамър, а по-умна технология. Сигналът за претоварването е дошъл от един от мобилните оператори, които са дошли да поставят допълнителни клетки от площада и техните експерти са били шокираха от данните, след като са пуснали своите тестове.

Ивайло Мирчев припомни, че това се е случвало и при двата минали протеста, но довечера няма да го допуснат.

"Сигналът в Народното събрание е по-силен отколкото отвън и това е много интересно! Няма да го оставим това по този начин. Да заглушавате сигнала, без значение дали вие знаете за това, г-н премиер, за да не могат хората да си качват довечера снимките от протеста, е пълно безобразие! И който не е толкова зависим от Пеевски, да стане и да го реши този проблем”, призова съпредседателят на “Да, България”.

