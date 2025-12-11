-
Георги Лозанов: Демонстрациите казаха "не" на корупцията и сложиха точка на демагогията
По-скоро революция с цел големи промени в държавата, а не просто мащабен протест. Така определиха масовите антиправителствени демонстрации в десетки градове у нас и в чужбина медийният експерт Георги Лозанов и политическият анализатор Кристиян Шкварек.
Стотици хиляди излязоха в сряда вечер на протести в София и в десетки други градове у нас и зад граница с искане за оставка на правителството.
Санкциониран за корупция политик поиска от обществото да потвърди с поведението си, че това за България няма значение. Че корупцията не е важна, други неща са важни, и трябва да застанат зад него. Протестът каза "не" и сложи точка на демагогията. Когато се погледнат в огледалото, Пеевски, Борисов и Радев виждат българския Орбан", коментира Георги Лозанов в студиото на "Здравей, България".
Масови протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)
Той смята, че многохилядният протест е постигнал успех. "Имаше риск обществото да остане в комформистка фаза. Този комформизъм беше много целенасочено произвеждан. Протестът сега е по-различен от този през 2020 г., защото този е не само срещу модел на управление, а и срещу демагогията. Младите се намесиха, защото не искаха да им се казва на черното - бяло. На тях номерът с пропагандата не им минава. Протестът е срещу дълбоката държава и ще постигне успех, ако това приключи. Това е революционна задача, сменяме държавата, за да стане нормална и западна страна. Въпросът е да не се направи едно прегрупиране на политическата класа", заяви Лозанов.
На свой ред политическият анализатор Кристиян Шкварек посочи, че не става дума просто за един протест. "Има нещо много различно - това е малка своеобразна революция, най-вече заради многобройността си в другите градове освен София. Предишните демонстрации имаха една цел - "искаме тези да ги няма". Сега, практически няма човек, който да не казва, че иска да има върховенство на правото. Само тази цел преходът не изпълни. Протестът всъщност е революция, която опитва да завърши започнатото през 1990 г.", подчерта той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петкова
