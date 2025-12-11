Видео: Ясен Джабиров; Снимка: БТА
Недоволство под прозорците на властта: Какви са изводите след снощния протест срещу управлението
Равносметката след 10 декември: Многолюдни протести в десетки градове у нас и в чужбина, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)
Спортни новини (10.12.2025 - късна)
След протеста: Блокада на „Орлов мост”, ескалация на напрежението край Паметника на Левски (ВИДЕО)
Световни агенции отразиха антиправителствените протести в България (ВИДЕО)
Десетки задържани на антиправителствения протест в София (СНИМКИ)
Вижте как изглеждаше центърът на столицата в сряда вечер
Кадри показват от високо многохилядния протест, който се проведе в центъра на София в сряда вечерта. Стотици хиляди хора се събраха в столицата и редица други градове у нас с искане за оставка на правителството.
Масови протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)
В София хората изпълниха пространството от булевард "Витоша" до Ректората на Софийския университет. Официално към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища. Акцията им се вля към демонстрацията на площад "Независимост".
Видео: БТА
След повече от 3 часа протестът завърши мирно. Недоволните обаче са в готовност за още демонстрации, ако исканията им не бъдат чути.Редактор: Маргарита Стоянчева
