Кадри показват от високо многохилядния протест, който се проведе в центъра на София в сряда вечерта. Стотици хиляди хора се събраха в столицата и редица други градове у нас с искане за оставка на правителството.

Масови протести срещу властта в София и други големи градове у нас (ВИДЕО+СНИМКИ)

В София хората изпълниха пространството от булевард "Витоша" до Ректората на Софийския университет. Официално към демонстрацията се присъединиха и студенти от различни висши училища. Акцията им се вля към демонстрацията на площад "Независимост".

Видео: БТА

След повече от 3 часа протестът завърши мирно. Недоволните обаче са в готовност за още демонстрации, ако исканията им не бъдат чути.

Редактор: Маргарита Стоянчева