"Днес думата има парламентът". Това каза президентът Румен Радев пред NOVA в коментар на предстоящото гласуване на шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".

Това изказване идва, след като като в сряда вечер, в разгара на многохилядните протести, Радев заяви, че общественото недоволство представлява своебразен „вот на недоверие“ от гражданите срещу правителството. В публикация във Facebook той подчерта, че недоволството обхваща всички възрастови групи и хора с различни политически убеждения, както в България, така и сред българските общности в Европа.