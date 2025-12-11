Снимка: Стопкадър
-
Кога можем да очакваме нови предсрочни избори?
-
Кирил Добрев: Политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което до вчера искаха да участват
-
Радостин Василев: ИТН или БСП да гласуват за падането на правителството
-
Трус в Общинския съвет в Свищов: Десетки напускат редиците на "Има такъв народ"
-
ПП-ДБ отново поискаха оставката на правителството
-
Анализатори: Това не бяха протести, а малка революция
Това каза президентът пред камерата на NOVA
"Днес думата има парламентът". Това каза президентът Румен Радев пред NOVA в коментар на предстоящото гласуване на шестия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".
Това изказване идва, след като като в сряда вечер, в разгара на многохилядните протести, Радев заяви, че общественото недоволство представлява своебразен „вот на недоверие“ от гражданите срещу правителството. В публикация във Facebook той подчерта, че недоволството обхваща всички възрастови групи и хора с различни политически убеждения, както в България, така и сред българските общности в Европа.
Последвайте ни