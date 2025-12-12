Протестна акция на синдикатите пред входа за депутати на сградата на Народното събрание. КНСБ и КТ "Подкрепа" са подготвили списък с въпроси, на които държат да получат отговор от народните представители преди да се пристъпи към бюджетната процедура. Основното им становище е че последните проектозакони - на държавния бюджет, на обществоното осигуряване и на здравната каса, са по-добър вариант от това да се внесе удължителен Закон на бюджета за 2025-а година.

"Първа точка след гласуването на оставката на кабинета би трябвало да бъде обсъждане на промените на Закона за бюджета. Затова сме и тук. Защото всичко, което чухме в четвъртък, е, че депутатите нямат намерение да гласуват този бюджет. А всъщност в него има въпросителни или, по-скоро, решения, които обуславят тези 15 въпроса, които сме написали и очакваме отговори на тях", заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Синдикатите излизат на предупредителен протест

Той подчерта, че първият въпрос към депутатите е какво става с минималната заплата? "Защото е много лесно да минем на удължителен закон. Но там пише, че през януари месец можем да харчим толкова до размера на харчовете през 2025-а година и не повече от приходите на януари 2026-а година. Там не пише нищо за нова минимална заплата. Половин милион души чакат това увеличение, плюс педагозите, хора от други сфери - много, от които протестираха през последните месеци", обясни той.

