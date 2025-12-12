Разпределението на бюджета е неправилно. Това смята лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов.

„В него се дава много на едни хора, дава се на места, където ги източват, все едно е каца без дъно. А ние казваме, че няма за хората. Всъщност има много за хората, стига някой да даде шанс да се направят нещата”, каза Михайлов пред журналисти.

Депутатът коментира, че в момента няма пазарна икономика, а олигархична, която вдига цените.

„Дори заплатите да се вдигнат с 5%, ако цените скочат с 20%, всичко е изядено. Това е кражба. Всички ние после ще трябва да платим 20 милиарда за нещо, което те искат да откраднат. Нека да отделим парите за хората и другите неща да се спрат”, коментира Михайлов.

„Ние можем да покажем и на вас по какъв начин те крадат и унищожават бизнеси. Отново казвам: затвориха цял хотел, защото смятат, че там се учредява партията на президента. Това вече е безобразие! Как да има пари в България? Как да има работни места?”, допълни депутатът.