Дори 5% да се вдигнат заплатите, когато се вдигнат 20% цените – всичко е изядено, каза депутатът
Разпределението на бюджета е неправилно. Това смята лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов.
„В него се дава много на едни хора, дава се на места, където ги източват, все едно е каца без дъно. А ние казваме, че няма за хората. Всъщност има много за хората, стига някой да даде шанс да се направят нещата”, каза Михайлов пред журналисти.
Депутатът коментира, че в момента няма пазарна икономика, а олигархична, която вдига цените.
„Дори заплатите да се вдигнат с 5%, ако цените скочат с 20%, всичко е изядено. Това е кражба. Всички ние после ще трябва да платим 20 милиарда за нещо, което те искат да откраднат. Нека да отделим парите за хората и другите неща да се спрат”, коментира Михайлов.
„Ние можем да покажем и на вас по какъв начин те крадат и унищожават бизнеси. Отново казвам: затвориха цял хотел, защото смятат, че там се учредява партията на президента. Това вече е безобразие! Как да има пари в България? Как да има работни места?”, допълни депутатът.
