Задържаха началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началник на сектор и още четирима служители, научи NOVA от свои източници.

Текат оперативни действия и претърсвания. Работи се по версия за връзка на задържаните с наркомафията. В акцията участват ГДБОП и Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР.

Пламен Максимов оглавява районното управление от 2022 г. Преди това е ръководил секторите "Улична престъпност" и "Автокражби" в СДВР.

