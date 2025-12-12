Снимка: Петър Антонов, NOVA
-
Спортни новини (12.12.2025 - обедна)
-
Синдикати с акция пред парламента, изготвиха списък с въпроси към депутатите за бюджета
-
Порои предизвикаха наводнения и евакуации в редица американски щати
-
Избраха новия съдия, разследващ главния прокурор
-
Промени в образователната система: по 4 години за начално, основно и средно образование
-
Чудо след "Българската Коледа": Лечението на малката Гери дава ефект
Текат оперативни действия и претърсвания
Задържаха началника на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началник на сектор и още четирима служители, научи NOVA от свои източници.
Текат оперативни действия и претърсвания. Работи се по версия за връзка на задържаните с наркомафията. В акцията участват ГДБОП и Дирекция "Вътрешна сигурност" на МВР.
Пламен Максимов оглавява районното управление от 2022 г. Преди това е ръководил секторите "Улична престъпност" и "Автокражби" в СДВР.
Очаквайте подробности!
Последвайте ни