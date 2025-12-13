След бурната политическа седмица, с мащабни антиправителствени протести в цялата страна и оставка на правителството, на дневен ред излизат въпросите около бюджета и бъдещите сценарии за другата година.

Какви са политическите ходове след падането на кабинета и започва ли пренареждането на политическата сцена? Равносметките след хвърлената оставка продължават. Пред свои симпатизанти в Силистра Бойко Борисов отново заяви, че ГЕРБ никога не са управлявали „напук”.

Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

"Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност инвеститори не идват", каза той.

Според Борисов те за пореден път са проявили държавническо поведение: "Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира".

Ден след оставката политическите им опоненти също правят анализи. Депутатът от ПП-ДБ Атанас Славов изрази мнение, че следващото НС ще е много по-различно. А целта ще бъде да се демонтира моделът, изграждан с години – на Борисов и Пеевски.

Поискаха, макар и в оставка, кабинетът да носи отговорност. "Правителството в оставка да поеме ангажиментите си и да внесе удължителен закон за бюджета. Ако това не бъде направено, ще влезем в хипотеза на недобросъвестен наемател, който не плаща сметките, а на изпроводяк пуска водата и включва печката", смята Славов.

Съветникът на премиера в оставка и бивш министър на културата Вежди Рашидов смята, че отговорността е на тези, които са поискали правителството да подаде оставка и да има предсрочни избори.

Вече се чуват и първи червени линии за бъдещия парламент. "Нерушимият съюз между Борисов и Пеевски прави невъзможно коалирането с ГЕРБ в следващите години", добави бившият правосъден министър.

Поради липса на кворум: Шестият вот на недоверие срещу правителството е неуспешен

Вотът на недоверие срещу кабинета Желязков получи 106 гласа. Единият от тях се оказа на един от депутатите от коалицията. Иван Петков от "БСП-Обединена левица" подкрепи недоверието към кабинета, в който е и неговата партия.

"Гласувах против, защото това беше моят начин да покажа своето мнение, че ще се стигне до тук и че обвързването с Борисов, но най-вече с Пеевски, ще доведе хората до улицата", обясни той.



Затова той смята, че ръководството на левицата трябва да подаде оставка, каквито гласове, твърди, че вече се чували в БСП.

А старт на консултациите при президента Румен Радев след оставката на кабинета „Желязков” ще бъде даден още на 15 декември - с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, а след това и на „Продължаваме Промяната-Демократична България".