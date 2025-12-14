Пожарникари от Варна отново привлякоха общественото внимание с атрактивен календар, посветен на благородна кауза. Зад впечатляващата фотосесия стои инициатива в подкрепа на деца, загубили свои бащи – пожарникари, тежко пострадали или загинали при изпълнение на служебния си дълг.

Новият календар, озаглавен „Герои в сянка“, включва 12 огнеборци, които показват, че освен смелост и професионализъм, притежават и съпричастност към социално значими каузи. Един от участниците – инспектор Христо Христов, споделя, че макар снимките да са били заснети при предизвикателни условия, преживяването е било приятно за всички.

Колегите му също определят инициативата като различен и вдъхновяващ поглед към професията на пожарникаря. Според заместник-председателя на синдикалното дружество Йоана Колева-Вълова, именно каузата е основната мотивация зад участието в проекта.

Всички средства, събрани от продажбата на календара – както тази, така и през предходните години – се даряват за подпомагане на деца, останали без бащи. Целта е не само финансова подкрепа, но и напомняне, че те не са забравени, особено в празничните дни.

Календарът може да бъде закупен чрез платформата skauza.com , като проектът се реализира чрез фондация, създадена от фотографите, работили по инициативата. По думите им пожарникарите са подходили с пълна отдаденост и дисциплина, а визията на календара цели да ги представи възможно най-близо до реалната среда, в която работят всеки ден.

Огнеборците са категорични, че ще продължат да участват и в бъдещи инициативи със сходна насоченост, стига те да помагат на деца и да носят надежда и усмивки на семейства, преживели тежки загуби.

