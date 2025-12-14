Пореден ден със заплаха за блокади по гръцката граница. Възможно е и днес недоволните фермери в южната ни съседка да спрат движението на тирове през граничните пунктове. А това доведе до 15 км опашка от камиони и на границата с Турция, която стига чак до разклона за Харманли.

Гръцките фермери протестират активно, блокирайки пътища, гранични пунктове (включително тези към Турция и България) и пристанища, заради ниски субсидии, високи разходи и корупция, като искат реални мерки от правителството, което води до забавяне на трафика, особено за камиони.

Гръцките фермери удължават блокадите по пътищата

Протестите включват блокади на ключови места като Солун, Крит, и граници с България, Северна Македония и Турция, като движението е затруднено, но понякога се пропускат леки коли.

Искания: По-ниски разходи за производство, справедливо разпределение на субсидии, реформи в земеделската агенция и мерки срещу корупцията, както и повече подкрепа срещу климатичните промени.

Правителството призовава към диалог и обещава помощ, но протестите продължават.

На Крит имаше сблъсъци с полицията.

Блокадите водят до сериозни задръствания и бавно преминаване, особено за товарни автомобили, при преминаване от България към Гърция и обратно.