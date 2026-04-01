Пловдивският апелативен съд намали на 20 години затвор присъдата на 21-годишния Никола Райчев за убийството на Ангел Здравков в Пазарджик. Това съобщиха за NOVA от съдебната палата в града под тепетата.

Миналия април Никола Райчев получи доживотна присъда от Окръжния съд в Пазарджик, която да изтърпи при първоначален специален режим.

Жестокото убийство стана на 29 септември 2023 г. на улица „Панайот Волов“ в Пазарджик. Райчев умишлено убил с нож от ревност съперника си Ангел. Това се случило пред очите на приятелката му.

При последвалото обжалване от адвокатите на подсъдимия Пловдивският апелативен съд реши, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати с лишаване от свобода за определен срок, без да се налага доживотна изолация. Подчертават се смекчаващи вината обстоятелства - Никола Райчев е млад човек, без предишни осъждания, частично признал вината си, съдействал на разследването и изразил съжаление за стореното.

Затова съдът прие, че най-подходящото наказание е максималният срок от 20 г. затвор, защото отговаря на тежестта на престъплението, има възпитателен ефект и действа предупредително за обществото.

Близките на жертвата заявиха пред NOVA, че това е пореден удар от правосъдната система срещу тях и ще обжалват решението на съда. Те настояват магистратите да потвърдят доживотното наказание за извършителя.

Решението на пловдивските магистрати не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.