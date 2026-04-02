След като 12-годишно момиче беше блъснато от автомобил в столичния квартал „Бояна“, точно до 52-ро училище „Цанко Церковски“, напрежението сред родителите рязко ескалира. Те предупреждават, че мястото отдавна е рискова точка и въпреки подаден сигнал до Столичната община преди повече от месец, реални мерки така и не са предприети.

По думите им опасността е ежедневие - шофьори правят забранени обратни завои, автомобили спират и паркират директно върху пешеходната пътека, а силно ограничената видимост превръща пресичането в риск за всяко дете.

"Според мен инцидентът стана, защото колите, които се движат от центъра към Витоша и обратно, преминават с предимство и често с несъобразена скорост, а на мястото липсват системи за ограничаване на скоростта“, каза в ефира на "Здравей, България" член на Обществения съвет на 52-ро училище.

"Най-критичните моменти са сутрин рано, когато децата идват на училище - между 7:30 и 7:55, както и по време на голямото междучасие - от 10:20 до 10:40 ч. В непосредствена близост до училището се намира и читалището на „Бояна“. След учебните часове децата посещават различни извънкласни дейности там. На пътя няма легнали полицаи, които да ограничават скоростта на преминаващите автомобили. Искаме да се въведе нов режим за преминаване по тази пътна артерия - с колчета пред училището, за да се предотвратят обратните завои и неправилното спиране", каза още той.

► Позицията на Столичната община

„Осигуряването на безопасна среда около училищата и детските градини е сред водещите приоритети на Столичната община. В района на 52 ОУ „Цанко Церковски“ вече са изпълнени конкретни мерки за повишаване на безопасността – изградени са две изкуствени неравности с цел ограничаване скоростта на движение и са поставени физически ограничители, които подобряват видимостта към пешеходната зона. Допълнително е монтиран и пътен знак, сигнализиращ за наличие на пешеходна пътека. По отношение на предложението за поставяне на разделителни стълбчета, ще бъде извършена проверка на място, след което ще се прецени възможността за прилагане на допълнителни мерки“, гласи позицията на СО.

