Къде се намира България на икономическата карта на Европа в момента
Най-богатите страни в Европа се намират в западната и северната част на континента. Умерено богатите са Испания, Италия, Франция. В Източна Европа сме по-бедни, но пък това е единственият регион, който настига. Няма страна в Източна Европа, която в последните 20 години да не е наваксала част от изоставането. Въпросът е в скоростта, с която се случва това, каза в ефира на "Здравей, България" Георги Ангелов, старши икономист от "Отворено общество".
"Има страни като Литва, които се развиват изключително бързо. Тя беше една от най-бедните държави, а сега почти догонва богатите. Има и други, не толкова успешни примери", каза той.
По думите му България, Гърция и Латвия са последните, останали в бедната група. "Тази бедна група също върви нагоре с изключение на Гърция, която е почти без движение. Тя беше по-богата от всички източноевропейски държави. В момента няма страна, която да е по-назад от нея. Ние се изравнихме с Гърция", отбеляза икономистът.
"Ако се движим със сегашния ръст, ще настигнем Испания след 12 години. Ако ускорим, това може да стане и по-бързо, стига да не си пречим сами. Оптимистично е, че въпреки пандемията, енергийната криза и войната в Украйна, почти всички в Източна Европа продължават да настигат. Дори в кризисните времена се отварят нови ниши и пазари, в които динамичните икономики успяват да влязат", каза още Ангелов.
Редактор: Ивета Костадинова
