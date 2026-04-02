Все още има много въпроси без отговор около потъването на кораба с трима души на борда в средата на февруари край Маслен нос. Плавателният съд беше намерен на 38 метра дълбочина, но телата на моряците и до ден днешен не са открити. Близки на загиналите изразиха съмнения за това доколко държавата е приела като спешен този случай, как изобщо се действа при такива ситуации и защо се е забавила спасителната мисия.

Силвия Спасова, която е дъщеря на капитан Христо Спасов, изчезнал в морето заедно със сина си, пожела да зададе няколко важни въпроса към институциите чрез ефира на "Здравей, България".

"40 дни след трагедията има множество неясноти. Да, има официални становища, че корабът е потънал заради лошо време или техническа повреда. Но остават съмнения, които продължават да ни тревожат", обясни тя. И даде следния пример: "Корабът изчезва в 8:35 ч. В 9:20 ч. се търси чрез радиовръзка, но официалният сигнал постъпва в 11:10 часа". Спасова подчерта, че няма отговор на въпроса защо сигналът се е забавил.

По думите ѝ тя, заедно с приятели на баща ѝ, са установили със собствено разследване, че функцията за следене на корабите в морето се изпълнява от Държавното предприятие към Министерството на транспорта. "Те следят корабите в реално време. Наскоро научих, че в последните години има големи инвестиции в тези системи, за да работят ефективно. Даже четох статия отпреди 2 години колко сме модерни на Черноморието. Как се доказва, че сме модерни и следим корабите? Как един рибар може да е спокоен в морето, ако нещо се случи?", попита Спасова.

И беше категорична, че корабът на баща ѝ е бил единственият в морето в момента на трагедията: "До нас достигна информация, че на 112 е подаден сигнал в 8:17 ч. от Созопол за някакъв обект в морето. Доколкото знам, е реагирано и тази реакция е била с гранични кораби. Цялото време съвпада с изчезването на кораба, но ако е имало адекватна реакция, са можели да отидат".

Спасова подчерта, че има съмнения и за това, че по случая не е образувано досъдебно производство и съществува риск да бъдат потулени важни факти. По тази тема NOVA отправи запитване до прокуратурата в Бургас, но все още отговор от държавното обвинение няма.

От Транспортното министерство заявиха, че Националният борд за разследване на произшествията се е заел със случая. Ведомството изчаква разследването да приключи и затова не може да даде повече информация.

Повече по темата гледайте във видеото.