Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ще има компромиси по мирните предложения за слагане на край на войната с Русия, предаде "Ройтерс". Агенцията отбелязва, че изявлението на украинския лидер идва в навечерието на преговорите му в Берлин със САЩ и европейски партньори.

Пратениците на Тръмп пристигнаха в Берлин за разговори за Украйна (СНИМКИ)

Зеленски каза, че гаранциите от страна на САЩ, европейски и други партньори, вместо членство в НАТО, ще е един от компромисите, които Украйна е готова да направи. Той добави, че няма да има мирен план, който да се хареса на всички, и че ще се наложи да бъдат направени компромиси.

Украинският президент каза, че засега няма реакция от страна на САЩ на преработените мирни предложения. Той посочи, че едно прекратяване на огъня по сегашната фронтова линия би било справедлив вариант.

Редактор: Дарина Методиева