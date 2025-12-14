През последните дни България стана обект на вниманието на световните медии заради мащабните протести и последвалата оставка на правителството, подадена под силния обществен натиск. Демонстрациите изведоха на повърхността дълбоко натрупано недоволство срещу начина, по който се управлява страната ни.

В предаването „На фокус“ коментар по темата направиха Андрей Янков от Антикорупционния фонд и политологът Росен Стоянов, директор „Политически анализи и прогнози“ в ГАО.

„Очевидно, голяма част от хората свързват управлението персонално с две фигури – Бойко Борисов и Делян Певски“, поясни Стоянов.

Андрей Янков постави акцент върху поколенческата страна на протестите.

„Прекрасно нещо се случи. Младите през личния си опит успяха да усетят тръпката от това да имат абсолютната свобода и право да изразяват своето мнение на несъгласие“, каза той. Според него именно тези млади хора „са бъдещето на България“.

Каква е "диагнозата" на политическото напрежение

Двамата обсъдиха темата за фигурата на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

„Човекът, който никой не пипа и не може да пипне, е Борислав Сарафов“, подчерта Янков.

„Това е брутално нарушение на закона. Има действащ закон, който забранява господин Сарафов да изпълнява функцията на главен прокурор, но въпреки това той фактически го прави“, поясни Стоянов.

Според гости остава въпросът дали при подобно състояние на съдебната система могат да се проведат честни избори.

Повече гледайте във видеоно.

Редактор: Габриела Павлова