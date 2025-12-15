От ПП-ДБ платихме огромна политическа цена заради някои приротетни реформи, сред които страната ни да влезе в Шенген и еврозоната. Без да имаме мнозинство в парламента, нямаше как да приемем законите, които бяха необходими, за да се случи това. Това каза депутатът от ПП-ДБ Богдан Богданов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той посочи, че от коалицията винаги са били конструктивни и са търсили диалога. Според него това, което видяхме между Деница Сачева и Румен Радев при първата консултация за сформиране на кабинет, е причината, заради която хората излязоха на протест – "обществото не иска разединение, напрежение между институциите, което води до влошаване на начина на живот".

"Деградирането на институциите е последователен процес, който върви от дълго време. Големете проблеми са липсата на диалог за основните приоритети и езикът, който се използва. Ние трябва да се измъкнем от този начин на говорене и да търсим конструктивен диалог. Този разговор трябва да съвпада с приоритетите, които хората задават към нас в парламента и различните институции", допълни още той.

Богданов заяви, че парламентът трябва да излъчи легитимни представители в институциите, за да бъде направено това, което обществото иска – „да се сложи край на арогантността”.

„Да, протестът трябва да се политизира. Защото ако няма адекватно политическо представителство в парламента, ако няма мнозинство, което да може да материализира през НС и изпълнителна власт волята на хората да живеят нормално, какъв е смисълът на един протест”, каза още депутатът.

► По отношение на Румен Радев като евентуален потенциален партньор на ПП-ДБ във властта Богданов каза, че първо трябва да станат ясни приоритетите на държавния глава, ако излезе на политическата сцена. „Ние чакаме да чуем приоритетите на президента, на неговия политически проект, ако има такъв, и тогава можем да водим този разговор”, подчерта той.

► По темата за удължителния бюджет Богданов каза, че това е стандартна процедура, която не се случва за пръв път и ще реши част от проблемите, които изкараха хората на площадите – няма да се пипат данъците, няма да се взимат нови дългове, които не покриват стари и др. „Това е правилният процес, за да може едно бъдещо правителство да изпълни своите приоритети чрез бюджета”, допълни още той.

