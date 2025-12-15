Българската партийна система се намира в период на трансформации, който е започнал през 2020–2021 г. Това коментира в предаването „Денят на живо” политологът д-р Ваня Нушева. Ако се направи по-дълъг исторически преглед в рамките на последните 30-35 години - на всеки около 10-11 години настъпват съществени промени в партийната система и се появяват нови ключови играчи, обясни Нушева. По думите ѝ все още не е ясно как ще завърши този период на трансформация.

Преди това тя коментира и президента Румен Радев и обясни, че към момента той дава противоречиви заявки дали ще прави, или няма да прави политически проект. „Само преди няколко дни той оповести, че ще представи подобен проект в момента, в който най-малко очакват политическите партии. Като цяло това не е поведение, което позволява откритост и предвидимост в действията на една от ключовите фигури в политическия живот на страната, и то в този момент”, заяви д-р Нушева.

Именно с неяснотите около вероятен бъдещ политически проект на президента политологът си обяснява и острите реплики, разменени между представителите на партиите и държавния глава при консултациите днес.

„Никой не е наясно на какъв етап тези заявки имат своята подготовка. Участието на президента очевидно е една голяма въпросителна – дали със свой политически проект, или с вече съществуваща политическа партия”, коментира Нушева.

Тук се появява и въпросът дали той би бил партньор, или конкурент на ПП-ДБ. „Цялата тази протестна вълна, която се надигна през последните седмици, не е ясно в какъв изборен резултат ще бъде реализирана”, каза Нушева.

Освен това не е ясно и какъв ще бъде политическият облик и идейната програма на подобен проект, както и какви ще бъдат ориентациите му по отношение на външната политика. „Знаете, че това е един много съществен разделителен елемент в посланията на политическите партии с проевропейска, евроатлантическа ориентация и ключови послания на президента, които дават заявка за значително по-различен подход към темата — начина, по който България да участва в международните отношения, отношението на България към войната в Украйна, взаимоотношенията с Русия”, коментира Нушева.

Темите за изкореняването на корупцията, за освобождаване на институциите от нелегитимно влияние, за реформиране на институциите създават основания за взаимодействие между политически партии, които във външнополитически план имат кардинално разминаващи се виждания, коментира още Нушева. Според нея чисто математическите коалиции не водят до добър резултат, по-важно е да се види как партиите виждат управлението на страната и на ключови сектори.

„Видяхме какъв е резултатът от фокусиране върху формиране на математически мнозинства без ясна физиономия”, коментира Нушева.

