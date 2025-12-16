Глобалните икономически загуби от природни бедствия се очаква да спаднат с 33% до 220 милиарда долара през 2025 г., въпреки щетите, нанесени от горските пожари в Лос Анджелис.

Общата стойност на застрахователните загуби от природни катастрофи се оценява на 107 млрд. долара, което е с 24% по-малко от предходната година, се казва в предварителните прогнози за 2025 г. на базиран в Цюрих гигант в презастраховането.

Спадът се дължи на значително по-лекия ураганен сезон в северната част на Атлантическия океан в сравнение с 2024 г., който действа като застраховател на застрахователни компании.

Порои предизвикаха наводнения и евакуации в редица американски щати

Въпреки това 2025 г. е шестата поредна година, в която застрахователните щети от природни бедствия се очаква да надхвърлят 100 милиарда долара, предаде АФП. Тази година ураганният сезон беше белязан от 13 тропически бури с имена, включително три урагана от категория 5: Ерин, Умберто и Мелиса.

Най-скъпата буря през 2025 г. бе ураганът Мелиса, който опустоши Ямайка и засегна Хаити и Куба. Застрахователните щети се оценяват на 2,5 милиарда долара, според швейцарския презастраховател. С пориви на вятъра, достигащи 298 километра в час, ураганът от категория 5 причини значителни наводнения и свлачища. Компанията отбеляза, че това е един от най-мощните урагани, регистрирани някога на сушата.

Въпреки че през ураганния сезон на 2025 г. бяха регистрирани 13 бури с имена, за първи път от 10 години нито един от тези урагани не достигна сушата на САЩ, което обяснява защо общата стойност на щетите е значително по-ниска.

Редактор: Ралица Атанасова