ЕС ще предостави 1,5 млрд. евро за подкрепа на производителите на батерии в Блока чрез безлихвени заеми. Това съобщи Европейската комисия, когато представи пакет от мерки за подкрепа на автомобилната индустрия в Европа.

„Много се радвам да съобщя, че ЕК поема ангажимент да предостави 1,5 млрд. евро през 2026 г. под формата на безлихвени заеми за гигафабрики“, каза в Страсбург Стефан Сежурне, комисар по промишлеността на ЕС, като се позова на фабриките, произвеждащи батерии за електрически автомобили.

Редактор: Мария Барабашка