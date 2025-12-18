Снимка: БГНЕС
-
Спортни новини (17.12.2025 - късна)
-
Д-р Георги Миндов: Ранната диагностика и профилактиката са ключът към доброто здраве
-
В подкрепа на малките пациенти: Детски рисунки събраха 20 хил. лв. за отделение в ИСУЛ
-
Изтеглиха от пазара бебешка каша с открит в нея арсен
-
Доц. Огнян Боюклиев: "Магазините за хората" са антиинфлационна котва
-
"Българската Коледа": Историята на 9-годишния Влади, който получи подкрепа за лечението си
Организаторите са от "Продължаваме Промяната-Демократична България"
На фона на всички сътресения на политическата сцена и работния ден на депутатите в сряда, в който бюджетът претърпя серия от обрати – от "Продължаваме Промяната-Демократична България" призоваха от кулоарите българските граждани да се съберат на нов протест в Триъгълника на властта. Мотивът на организаторите е, че управляващи са се опитали за пореден път да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, предложен от кабинета на Росен Желязков.
Многохилядният протест в София от високо (ВИДЕО)
От ГЕРБ-СДС и ИТН обясниха, че това било политически тест за народните представители от ПП-ДБ. И въпреки настояването на БСП да не се прави нова крачка назад, в крайна сметка удължителният закон за бюджета беше гласуван на първо и второ четене.
От Столичната полиция заявиха за NOVA, че организаторите на протеста са уведомили общината – и силовите органи са в режим на подготовка.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни