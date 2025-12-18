Няма данни директорът на 138-о училище Александър Евтимов да е продавал записите от камерите в тоалетните на училището.

Разследващите продължават да преглеждат материалите, открити в дома и кабинета му. снощи Евтимов се отказа да обжалва задържането си и беше преместен от 1 –во РПУ в Националната следствена служба.

Към момента директорите на общинските училища и детски градини не са длъжни да уведомят местната власт къде има монтирани камери. След скандалът в 138-о училище от Столична община подготвят наредба, според която това ще се промени, и всички устройства вън и вътре в сградите ще бъдат ясно обозначени.

От МВР продължават да анализират записите, които бяха открити в дома на Александър Евтимов. Утре Софийският районен съд ще реши дали да го остави за постоянно в ареста.

Деветокласничка от 138-мо училище днес не е отишла на училище, след като преди ден директорът Александър Евтимов беше задържан заради поставени камери в тоалетните на учебното заведение. Пред NOVA майката на момичето обясни, че част от тях са притеснени заради това. "Има, така, доста притеснени родители. Общо-взето скандалът е доста сериозен и не мисля, че някой го пренебрегва", заяви Виктория Павлова.

Любомир Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди около 1-2 месеца

По думите ѝ, учениците са коментирали помежду си сложените камери, но официално никой не се е оплакал от тях. От Столична община също не са били информирани за монтирането на устройствата. Оттам обясниха, че са собственик на сградата, но контролират само външното видеонаблюдение на училището.

"Вътре всъщност директорът преценява къде какво да постави. Нормалното, което има в повечето училища, е камери в коридорите, в някои от класните стаи. Това беше направено първоначално във връзка с матурите И това е единственото допустимо", каза директор на дирекция "Образование" в Столична община Десислава Желязкова.

Минути преди да декларира в Софийския районен съд, че се отказва от жалбата си срещу задържането си, Александър Евтимов обясни, че не той е монтирал камерите. Научил за тях ден преди скандала. Пред NOVA директорът на СДВР беше категоричен - има документи от 15 октомври, подписани именно от Евтимов. "Намерена е притежавана в него, или в неговото помещение, работно, фактура - на негово име, в която е описана именно техниката, която намерихме", заяви гл. комисар Любомир Николов.

Уволниха директора, обвинен в поставяне на камери в училищни тоалетни

До момента разследващите не са открили човек, помогнал на Евтимов да монтира камерите. Затова обвинения са повдигнати само на него. От полицията обясниха, че фирмата, поставила записващите устройства вътре в училището, категорично е отрекла да е била ангажирана за тези в тоалетните. "Ще съдействаме напълно на органите, за да си свършат работата и да се установи", съобщи Десислава Желязкова.

От общината започват проверка на всички училища и детски градини за камери, поставени на нереглемантирани места.



