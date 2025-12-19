Днес предстои най-малката група в парламента – "Величие" да проведе консултации с президента Румен Радев. След края на кръга разговори с държавния глава идва ред и на следващата стъпка от конституционната процедурар а именно връчването на мандатите.

По закон първите два ще отидат при първите две по големина групи в парламента, а третият е по избор. Все още не е ясно дали Радев се е спрял на дата, когато дш ГЕРБ-СДС ще получат възможност да сформират кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание.

Редактор: Дарина Методиева