Предстои президентът Радев да връчи мандатите за изготвяне на кабинет
Днес предстои най-малката група в парламента – "Величие" да проведе консултации с президента Румен Радев. След края на кръга разговори с държавния глава идва ред и на следващата стъпка от конституционната процедурар а именно връчването на мандатите.
Четвърти ден консултации: Президентът се срещна с АПС и МЕЧ (ОБЗОР)
По закон първите два ще отидат при първите две по големина групи в парламента, а третият е по избор. Все още не е ясно дали Радев се е спрял на дата, когато дш ГЕРБ-СДС ще получат възможност да сформират кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание.Редактор: Дарина Методиева
