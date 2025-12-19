Районната прокуратура в Пловдив повдигна обвинение за кражба в особено големи размери срещу Николай Йорданов, който по документи е собственик на болница „Селена“. Това стана ясно на официален брифинг, на който районният прокурор Петър Петров представи детайли по случая, разтърсил лечебното заведение през последната седмица.

С разрешението на наблюдаващия прокурор бяха оповестени конкретни факти от разследването. По данни на прокуратурата на 5 декември тази година 52-годишният Николай Йорданов, който поддържал близки лични отношения с д-р Ангел Ставрев, го освобождава от управителските му функции в две дружества, свързани с дейността на болницата. Йорданов придобил три компании, имащи отношение към лечебното заведение, още преди четири години, като д-р Ставрев бил управител на две от тях. След отстраняването му собственикът сключва договори с трима счетоводители за консултантски услуги, както и с охранителна фирма, поела сигурността на болницата. Паралелно с това са открити нови банкови сметки в евро и швейцарски франкове на името на бившата съпруга на Йорданов.

Задържаха мъж за кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

На 8 декември Йорданов влиза в болницата, отключва кабинета на д-р Ставрев и се настанява в него. Пред помещението е поставена жива охрана, а впоследствие и СОТ. По-късно същия ден, по разпореждане на обвиняемия, трите счетоводителки са сформирани като комисия, която да извърши проверка на наличните средства в касата в кабинета.

Съставен е протокол, според който в касата са открити пари в евро и швейцарски франкове с обща левова равностойност около 1,8 млн. лева. Впоследствие са изготвени разходни ордери и сумите са внесени по новооткритите банкови сметки. От една от сметките в швейцарски франкове е извършен и превод от 200 000 лева към трето лице, което не е контрагент на болницата.

Според прокуратурата, въпреки че произходът на средствата не бил напълно изяснен, те не са запечатани и иззети, а са разпределени и преведени. В хода на разследването д-р Ангел Ставрев представил документи за произхода на парите, както и свидетелски показания, че средствата били в касата. Заради това Николай Йорданов е привлечен като обвиняем за кражба на обща стойност 3,2 млн. лева.

Зам.-директорът на ОДМВР комисар Пламен Иванов съобщи, че служителите на „Икономическа полиция“ извършили значителен обем оперативна работа в рамките на седмица. Предстоят допълнителни разпити и експертизи.

На този етап обвинение е повдигнато само срещу Йорданов. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда между 3 и 15 години лишаване от свобода, както и конфискация на имущество. Пред медии той отрече да става дума за 3 млн. лева, като заяви, че сумата е около 1,8 млн. лева и била внесена по банкови сметки на болницата. Той представи и банкови извлечения – 580 000 швейцарски франка, 230 000 евро и 143 000 лева. От своя страна д-р Ангел Ставрев твърди, че средствата са лични и че Йорданов бил запознат с тях. По думите му той покривал задължения на дружества, свързани със собственика, и бил отстранен като управител без негово знание.

Разследването по случая продължава.