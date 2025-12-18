Задържаха и обвиниха 52-годишен мъж за кражба на сума на стойност над 3,2 милиона лева от болница в Пловдив, съобщава прокуратурата.

По данни на разследването престъплението е извършено на 8 декември. Парите са били в няколко различни валути: 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка с левова равностойност 1 216 555 лева и 940 000 евро, чиято равностойност възлиза на 1 916 713 лева.

Разследват причините за травми на 74-годишна жена

Деянието е квалифицирано като кражба в големи размери. Разпитани са свидетели, огледано е местопроизшествието, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои бъде преценено дали да се поиска от съда вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.