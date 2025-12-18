Откраднатите пари са в няколко различни валути

Задържаха и обвиниха 52-годишен мъж за кражба на сума на стойност над 3,2 милиона лева от болница в Пловдив, съобщава прокуратурата.

По данни на разследването престъплението е извършено на 8 декември. Парите са били в няколко различни валути: 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка с левова равностойност 1 216 555 лева и 940 000 евро, чиято равностойност възлиза на 1 916 713 лева.

Разследват причините за травми на 74-годишна жена

Деянието е квалифицирано като кражба в големи размери. Разпитани са свидетели, огледано е местопроизшествието, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои бъде преценено дали да се поиска от съда вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

 

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking