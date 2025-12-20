Видинската болница откри библиотерапия - място, в което книгите ще помагат на пациентите да се откъснат от болничното ежедневие. Седем лечебни заведения в Северозапада вече разполагат с над 1200 книги. Седмица преди Коледа със своя библиотерапия вече може да се похвали и тази във Видин.

Лилия Николова е сред първите пациенти, които взимат книга от библиотерапията. От дни жената се лекува за отделението по уши, нос и гърло.

„Като прочетеш няколко реда и може би забравяш за някои проблеми, които ти тежат“, споделя тя.

Идеята за библиотерапията е на Зорница Михайлова от Монтана, която е счетоводител по професия. Тя решава да създаде кътове с книги в лечебно заведение след престой на майка й болница.

„Докато вървях по коридорите на болницата, се замислих колко по-приятен би бил престоят на един пациент в болничното заведение, ако в ръцете си държеше книга. Вкъщи имах книги, които не бях сигурна, къде трябва да отидат и така всичко се случи точно когато трябва и където трябва“, сподели тя.

"Имам си една мечта - да имаме библиотека": Учители, деца и дарители в Раднево сбъдват желанието за четете

Кампанията бързо се разраснала и обхваща различни болници, благодарение на хора, които даряват книги.

„Има различни заглавия, за да може всеки да избере това, което иска“, допълни Зорница.

Библиотеката е разположена във фоайето на видинската болница.

„Знаем, че болницата е лечебно заведение, където хората идват със сериозни здравословни проблеми, с тежки заболявания и обикновено с негативно емоционална настройка. С библиотерапията и хващане на книга в ръка се подобрява настроението. Времето минава по-леко, по-приятно, което помага и за по- бързия оздравителен процес и на пациентите", смята д-р Ивета Найденова- директор на „МБАЛ „Света Петка“ – Видин“.

В библиотерапията на видинската болница са подредени близо 150 книги с различни заглавия.

„Окончателна диагноза“ на Артън Хейли е книгата, която Лилия избра да прочете преди да я изпишат.

„Не можех да ходя и да стъпя на краката си, но ще отмине. Книгите помагат, за да не стоя само на телефона”, допълва Лилия.