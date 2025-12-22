Снимка: "Булфото"
-
Европейската помощ за Украйна: Как ЕС ще осигури средствата за Киев и каква е позицията на България
-
Гранична полиция отбелязва своя празник
-
Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” временно спира работа
-
Трафикът през почивните дни: Въвежда се ограничение за камионите над 12 тона
-
„Българската Коледа” помага на малката Ая от Кресна, която мечтае да стане пожарникар
-
Благотворителен базар събра изпълнители на една сцена, за да помогнат на нуждаещите се в село Герман
Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“
България се прощава със световния и олимпийски шампион Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки ще се състои на националния стадион „Васил Левски“.
Боян Радев си отиде миналия четвъртък на 83-годишна възраст. Дълги години той е състезател по класическа борба в категория до 97 кг, двукратен олимпийски шампион.
Отиде си двукратният олимпийски шампион Боян Радев
Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. А международния олимпийски комитет му връчва и „Трофей на президента“. Международната федерация по борба го отличава със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома. Радев беше виден колекционер и дарител.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни