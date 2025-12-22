Коледната седмица започва с 2 дни облачно и мъгливо време, без валежи. Сутрините ще са с условия за понижена видимост. Разкъсване на облаците в понеделник около и след обяд ще има в Югозападна България, във вторник и в Дунавската равнина. Дневните температури и през двата дни ще са между 5 и 10 градуса.





На Бъдни вечер ще започнат валежи – в ниската част на страната от дъжд, в планините на Западна и тук-там в Централна България от сняг. С нахлуващия по-студен въздух вечерта през нощта и на Коледа в западните и централните райони дъждът ще преминава в сняг. На 26 декември валежите от Север на Юг ще се ограничат в планините с тенденция да спират.



Предварителните прогнози на някои метеорологични модели са за снежна покривка от 5-10 сантиметра в равнините, до към 20 см в предпланинските райони и около 50 см в по-високия планински пояс на Рило-Родопския масив.





На Коледа ще духат силни ветрове от изток-североизток. Температурите в по-динамичния период ще се понижат и на Рождество Христово ще са в зимния диапазон – следобед в Северна и Западна България между 0 и 5 градуса, до към 8-9 в останалите части на страната.



След снеговалежите, около Стефановден (27 декември) времето ще е с параметрите на зимата. Облачността – динамична, с разкъсвания, сутрешни температури до минус 7 – минус 8 градуса, денем – в интервала 0-5 градуса.





В дните около Нова година вероятността за съществен валеж е малка. Изгледите са за преминаване на студен фронт с локални превалявания от сняг. По-съществена валежна обстановка е възможно да се оформи в началото на следващата година – в периода 2-5 януари.



Ще посрещнем 2026 година с усещане за ледена зима. Сутрешните температури ще падат в интервала минус 5 – минус 10 градуса, дневните стойности ще са около нулата.