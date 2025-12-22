В навечерието на присъединяването на България към еврозоната депутатът от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Мартин Димитров гостува в предаването „Денят на живо“. В разговора той коментира готовността на страната за въвеждането на еврото, рисковете пред икономиката, бюджета, напрежението между държавата и бизнеса, както и международните ангажименти на България.

По думите на Димитров е възможно в първите месеци след въвеждането на единната валута да възникнат технически затруднения, но причината за това не е самото евро, а „неадекватната информационна кампания на правителството в оставка“. „Вместо да се отговори на сериозните въпроси и страхове на хората, просто ни уведомиха, че ще влизаме в еврозоната. Това всички го знаем“, заяви той. Според него в средносрочен план приемането на еврото ще бъде положително за страната.

► Цени, инфлация и натиск върху бизнеса

„Сегашната власт направи няколко много глупави грешки. Законът за еврото създаде изкуствени стимули за вдигане на цените още далеч преди влизането в еврозоната“, каза той. По думите му сериозните глоби и разширените правомощия на Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията също имат обратен ефект. „Когато има тормоз над бизнеса, това води до по-високи цени. Конкуренцията и спокойствието на бизнеса свалят цените, а натискът ги вдига – винаги е било така“, заяви Димитров.

Депутатът се позова и на данни на Евростат: „Приемането на еврото влияе под 1% върху инфлацията. Аз съм чел всички тези доклади“, подчерта Димитров.

► Бюджетът и удължителният закон

Решението за удължителния бюджет и индексацията на заплатите с около 5% Димитров определи като компромис. „Това е компромис за успокояване на напрежението. Да, струва между половин и един милиард лева, но е направен така, че да не създава трудности“, каза той.

Според него необходимите средства могат да бъдат осигурени чрез номиналния ръст на икономиката. „Номиналният растеж на икономиката ще бъде минимум 6,3%, а през 2026 г. – около 7 на сто. Това увеличение е по-високо от ръста на разходите, което означава, че приходите би трябва да го покрият“, смята той.

Димитров защити решението да не се приемат предложените бюджети. „Неприемането на двата бюджета е добро решение за България. Спасихме страната от сценарий на огромни дефицити и задлъжняване. Говорим за 20 млрд. лева планиран дълг и риск от румънски и гръцки сценарий“, заяви той. Депутатът настоя и за отчетност за разходването на публични средства.

Мартин Димитров изключи възможността ПП–ДБ да управлява с ГЕРБ и ДПС. „Борисов и Пеевски създадоха това правителство, което е пълен провал. С тях не можем да управляваме“, заяви той. Според него бъдещето зависи от избирателната активност. „Най-важното е хората да гласуват, да има висока активност. Само така може да се прекъсне възпроизвеждането на същия модел“, категоричен е народният представител.

