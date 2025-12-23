Легендарният актьор Джеки Чан пренесе олимпийския огън през руините на древния Помпей. Китайската филмова звезда беше част от щафетата, която продължи пътя си по крайбрежието на Амалфи.

След като беше запален миналия месец в древна Олимпия в Гърция – родината на първите Олимпийски игри, и предаден на организаторите на Зимните олимпийски игри в Италия в началото на декември, факелът потегли от историческия стадион „Стадио дей Марми“ в Рим на 6 декември.

Италия в очакване да посрещне 25-те Зимни олимпийски игри

Щафетата е с дължина от около 12 000 км и ще премине през всички 110 италиански провинции и над 300 общини. Има планирани тържества в 60 града по маршрута.

Италия, която е водеща сила в зимните спортове, за последно беше домакин на Зимни олимпийски игри през 2006 г. в Торино. Тази година Игрите ще бъдат съвместно организирани от Милано и популярния ски курорт Кортина д’Ампецо и ще се състоят от 6 до 22 февруари.

Редактор: Станимира Шикова