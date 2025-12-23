Челна катастрофа затвори временно движението през софийското село Владая.

Снимка: Facebook група "Катастрофи в София"

При инцидента, сигнал за който е изпратен около 17:09 часа, има пострадали. 30-годишна една жена е ранена тежко. Тя е с опасност за живота и е откарана във ВМА, съобщиха за NOVA от Спешна помощ. Има и още един пострадал в тежко състояние. Трима мъже - между 30 и 40-годишни, са с леки наранявания.

Катастрофата е между два леки автомобила. Към мястото са изпратени две линейки. Движението беше спряно за около час. След това беше освободена дясната лента. За пътуващите към София е създаден обходен маршрут.

"Причините за инцидента все още се изясняват. На мястото на инцидента има екиипи на "Пътна полиция", които регулират движението. Автомобилите, които пътуват от Перник към София, се пренасочват през автомагистрала "Струма". В опосока Перник трафикът е нромален пред Пернишко шосе", заяви главен инспектор в отдел "Пътна полиция" при СДВР Светослав Величков.