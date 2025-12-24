Католическата общност в Раковски е в трескава подготовка за Рождество Христово. Най-голямата църква в града ще посрещне празника с впечатляваща по мащабите си Витлеемска пещера, а за първи път тази година всяко дете, което присъства на тържествената коледна литургия, ще получи подарък.

Малките жители на Раковски ще бъдат зарадвани с книга, която по приказен и достъпен начин разказва за истинския смисъл на Коледа. Изданието е създадено от сестрите францисканки от манастира „Света Елисавета“ и носи заглавието „Свети Франциск, разкажи ми за Иисус“. Чрез диалог между деца и Свети Франциск книгата води читателите през ключови моменти от живота на Иисус – от Благовещението и Рождеството, през притчите и чудесата, до страданието, смъртта и Възкресението.

„Свети Франциск е първият, който пресъздава Витлеемската ясла, затова той е естественият разказвач за децата“, обясни сестра Елка Станева от манастира. По думите ѝ книгата е предназначена не само за децата, но и за цялото семейство, като цели да събуди интерес към вярата и радостта от Рождеството.

Част от децата вече са направили и драматизация по книгата, а трапезарията на манастира се е превърнала в малка коледна работилница. Там повече от 20 деца изработват и оцветяват фигурки, вдъхновени от библейските сцени на Рождество Христово. Изработените коледни украшения ще бъдат предложени на благотворителен базар. Средствата от него ще бъдат дарени за лечение в чужбина на дете в нужда. В каузата активно се включват и родителите. „Важно е да покажем на децата колко значимо е да сме заедно и да помагаме. С общи усилия вярваме, че можем да дадем надежда и да спасим един детски живот“, споделят родители.

Според сестра Елка Станева най-важното послание на инициативата е да възпитава човечност и съпричастност. „Първо трябва да се научим да бъдем хора, а след това и добри християни. Рождеството ни носи радост всяка година, стига да сме готови да я открием“, подчерта тя.

Така подготовката за Коледа в Раковски се превръща не само в празнично очакване, но и в урок по доброта, вяра и надежда – с вярата, че дори малките жестове могат да сбъдват големи коледни чудеса.

