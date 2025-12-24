Ранните прогнози за предстоящия януари са за студено време с чести снеговалежи. Страната ни ще попада периодично в обхвата на преминаващи смущения. Температурите през по-голямата част от месеца ще се движат около и под обичайните нива.

Почти до 20 януари моделите на Европейския център за средносрочно прогнозиране чертаят сумарно седмично количество на валежа над нормата. Последното десетдневие се очертава по-спокойно.

Температурите ще са под обичайните за януари поне до средата на месеца. В Северна и Западна България предстоят ледени дни, при които денем термометрите ще измерват стойности в интервала 0-5 градуса, а нощем и рано сутрин - от минус 5 до минус 10, с възможни колебания и в по-ниския диапазон.

След 15 януари студът постепенно ще отстъпи, но усещането за зима ще се задържи с температурни нива около нормите за сезона.