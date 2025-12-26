Празниците са времето, в което несъмнено разходите ни се увеличават. Маркетингът влияе пряко на потреблението, а необмислените покупки са често срещана практика у нас. Но след като празниците свършат, остават съмненията дали решенията, които сме взели, са били правилни и дали финансовото ни положение не се е променило в негативна посока.

Темата за коледното харчене, кредитите и финансовата устойчивост коментираха председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски, икономистът Георги Захариев и кредитният консултант Тихомир Тошев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Според Майорски лесният достъп до заемни средства подтиква хората към покупки, които невинаги са необходими. По думите му малцина проверяват реалната цена на стоките преди „намаленията“. Майорски припомни и законовото изискване, че стоката трябва да е била 40 дни на определена цена, за да може след това да се каже със сигурност дали тя е била намалена. Според експерта нарушения продължава да има, макар и броят им да намалява.

Икономистът Георги Захариев посочи, че по данни на НАП българите са похарчили над 1 милиард лева по време на празниците, като декември формира между 15 и 30% от годишната консумация. Според него това не показва реално забогатяване. „Това не е голяма добавена стойност, а просто консумация, която изкривява икономическите данни“, коментира той.

Майорски не споделя тезата, че ръстът на доходите означава по-висока покупателна способност. „Не сме станали по-богати“, заяви той и допълни, че официалните статистики често не отразяват реалните цени, които потребителите плащат в търговските вериги. По думите му инфлацията е „изяла“ доходите, а много хора попадат в „спиралата на вечния длъжник“, особено при използване на скъпи кредити.

Икономистът Георги Захариев очерта картина на „България на две скорости“ – малка група хора, основно в големите градове и публичния сектор, които увеличават доходите си, и значително мнозинство, което обеднява.

Според кредитния консултант Тихомир Тошев все повече българи празнуват със спестявания, а не с кредити. По думите му финансовата култура се увеличава.

Как да се справим с финансовите трудности след празниците?

Според Майорски решението е ясно – да намалим потреблението, за да избегнем допълнителни дългове през януари. Захариев посъветва хората да изготвят строг финансов план.

"Основен акцент в планирането на разходите ни трябва да е превалутирането", твърди Тошев. Той предупреди да не се бърза с харченето на левовете, защото това може да доведе до сериозни финансови проблеми.

