Подбрахме за вас каква беше 2025 г. в областта на волейбола, леката атлетика и бадминтона
Предаването „Близо до спорта” обобщи едни от най-ярките моменти и предизвикателства за българския спорт през 2025 година. Годината беше историческа за българския волейбол. Страната ни отбеляза още силни постижения в леката атлетика и бадминтона.
Вижте кои са спортните успехи на България за 2025 г.
