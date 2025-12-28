Патриарх Даниил и водената от него делегация взеха молитвено участие в храма „Св. Стефан”, намиращ се в квартал „Сан Стефано" (Йешилкьой), Истанбул, съобщават от БПЦ. Светата литургия бе отслужена от архим. Харалампий (Ничев) и дякони.

В словото си патриарх Даниил изрази надеждата си показаното „единство и тази наша взаимна любов да пребъдат навеки”.

„Щастливи сме и в този последен ден от програмата на нашето Мирно посещение при майката църква да вземем участие в Тайнството на светата Евхаристия, при това на място, което е паметно за всяко православно българско сърце: някогашното предградие, днес квартал на този царствен град, където през 1878 г. беше подписан мирният договор, поставил началото на живота на Третата българска държава", заяви патриарх Даниил.

Патриарх Даниил води литургията в българската църква „Св. Стефан” в Истанбул

В края на литургията патриарх Даниил беше поздравен и от Негово Високопреосвещенство Деркския митрополит Апостол, който сподели своя спомен от посещението си в България за интронизацията на патриарх Даниил и изрази радостта си от мирното посещение и от задълбочаването на междуцърковните връзки.

„Огромна радост е да имаме при нас този висок посетител, височайший посетител, Българския патриарх Даниил. Прекарахме тези няколко дни толкова хубаво и приятно с него, че сега съжаляваме, че си тръгва. Благодарим му много, че предприе това мирно посещение, което вече представлява едно историческо събитие", заяви патриарх Вартоломей.

Той допълни, че патриарх Даниил е млад предстоятел и, че молитвите на светата Църква, на святата Велика църква на Константинополската патриаршия ще го придружават винаги, така че да води благочестивия православен български народ към пътища и извори на спасение и под негово ръководство приносът на Българската църква за православното единство и сътрудничество да бъде винаги много ценен.

Патриарх Вартоломей поздрави и представителите на медиите, като каза: „Към вас, представителите на средствата за масова информация, които сте тук и отразихте това събитие, изразяваме гореща благодарност и на всички пожелаваме благословена Нова година с мир по целия свят“.

„Посланието, което приехме при посещението и което ще занесем обратно в родината ни, и ще предадем на Българската православна църква, е, че сърцата ни се изпълниха с мир", заяви патриарх Даниил.

Светата литургия завърши с многолетие за Вселенския патриарх Вартоломей и за Българския патриарх Даниил. С днешното богослужение завърши първото мирно посещение на предстоятеля на БПЦ – БП във Вселенската патриаршия – едно от най-важните църковни събития от най-новата ни църковна история.

Редактор: Ина Григорова