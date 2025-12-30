Днес е последният работен ден за тази година. 31 декември и 2 януари по изключение бяха обявени за почивни, за да се улеснят различните системи при преминаването от лев към евро.

В рубриката „Еврото – въпроси и отговори” с Нели Тодорова отговаряме на вашите въпроси, свързани най-вече с първите часове и дни на новата 2026 г. Какво трябва да знаем?

Този 1 януари ще е малко по-различен. Еврото ще смени лева. И трябва да сме готови за това още в първите минути на новата година. Ако сме оставили за последния момент плащането на сметки, добре е да го направим на каса, тъй като вече е възможно различните платформи на банките за онлайн плащания да не работят, а и ако все пак успеем да наредим банков превод в момента – не е ясно дали той ще се отчете в рамките на деня. Така, без да знаем, може да се окажем в просрочия.

Как ще се извършват основните банкови услуги при прехода към еврото

Ако планираме да посрещнем новогодишната нощ на заведение навън, а не у дома, е добре да имаме пари в брой. Около полунощ и банковите карти, и банкоматите може да не работят за няколко часа. Така, за плащането на сметките в ресторанта и за таксито например, ще трябва да имаме пари в брой. Ако плащаме до 12 часа, то тогава може да платим само в левове – веднага след полунощ обаче влизаме в онзи едномесечен период, в който ще можем да плащаме и с левове и с евро. Така, че ако към 1-2 часа решим да си платим сметката в ресторанта може да го направим и в двете валути. Рестото обаче трябва да е в евро – така е записано в Закона за въвеждане на еврото. Дава се възможност, ако търговецът няма достатъчно наличност в евро, да върне и в левове. След 1 февруари разплащанията в България ще стават вече само с евро.

Не се редете да купувате евро сега преди 01.01.2026 – ще ви излезе неизгодно. И банките и обменните бюра продават по свой курс. Фиксираният курс 1.95583 лева за 1 евро става задължителен едва от първия ден на новата година. В момента само БНБ обменя евро по този курс. Ако сега решите да си сменяте левовете в евро в чейндж бюро, ще загубите около 2 на всеки 100 лева.

Обратно броене: Най-важното, което трябва да знаете три дни преди въвеждането на еврото

Малко по-малка ще е загубата от курсовата разлика при обмяна в банка. След 1 януари обаче за банките вече ще е задължително да използват фиксирания курс. За обменните бюра това не важи. В закона, който регулира работата им, е записано, че техният курс може да се отклонява с 5% от фиксирания. След 01.01 в обмяната на валутата ще се включат и пощите – за тях също ще важи фиксирания курс. Ако е нужно, изтеглете от сметките си левове и ги дръжте така до новогодишната нощ. Дори да не успеете да ги изхарчите, имате цял месец да го направите.

Очаква се банкоматите да не работят между 21.00 часа на 31 декември до 01.00 часа на 1 януари. В този времеви диапазон ще има и работещи и неработещи банкомати. Преди Нова година те ще бъдат заредени и с левове и с евро. В последните минути на тази година ще дават само левове, а след това евро. Устройствата имат по няколко касети, така че те ще бъдат настроени да работят с различните касети в зависимост от времето, в което искаме да теглим. Тъкмо заради това пренастройване се очаква да има време в което от машините няма да може да се теглят пари. Добре е да имаме предвид, че депозитните банкомати ще приемат левове до края на януари 2026 г.

Българските банки вече информираха за прекъсвания и на плащанията с карти през ПОС терминали. И тук се очаква устройствата да спрат да работят за около 4 чеса.

И докато банкоматите и постерминалите се очаква да не работят няколко часа, то мобилните платформи на различните банки, които ползваме през компютрите и телефоните си, няма да работят няколко дни. За различните банки периодът е различен. Варира от 2 до 4 дни. Някои банки уточняват, че клиентите им ще могат да виждат сметките си в приложенията, но не и да нареждат плащания или да прехвърлят пари от една в друга сметка, например. Причината за този дълъг период на блокирани електронни разплащания е, че на банкови системи ще им е нужно време за превалутирането.

След 01.01.2026 г. преводите вече ще са само в евро. Левови няма да се извършват, но и сметките ни ще са само еврови. Ако искате да внесете левове по сметка на дадена държавна институция, това ще може да стане само на гише в банката. Там първо ще ви обменят левовете и след това ще може да наредите превода.

