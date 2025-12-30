Окръжният съд в Пловдив потвърди паричната гаранция от 100 хиляди лева на собственика на частната АГ болница в града Николай Йорданов. Той е разследван за изчезването на 3,2 милиона лева от болницата.

Защитата на собственика на лечебното заведение твърди, че става дума за около 1,8 милиона лева, които са били заприходени и внесени по банковите сметки на болницата в съответствие със закона за счетоводството.

Обвиниха собственика на болницата в Пловдив, от която бяха откраднати 3,2 млн. лв.

Прокуратурата поиска налагане на най-тежката мярка “задържане под стража” с аргумент, че има обосновано предположение за извършено престъпление. Защитата оспори тези твърдения.

Междувременно Николай Йорданов заяви, че работата в болницата протича нормално. „Предмет на делото е квалифицирана кражба, която е в големи размери“, обясни заместник окръжен прокурор Ангел Ангелов.

Задържаха мъж за кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

„Той не е откраднал, а е заприходил тези пази съгласно Закона за счетоводството и го е направил в сметките на дружеството“, заяви защитата Йордан Давчев. „Моето място е да съм в болницата, сред хората, да сплотявам общия дух и това да помага на всички пациенти, които разчитат на грижите на нашата болница“, каза Николай Йорданов.

