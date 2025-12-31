Остават часове докато посрещнем 2026 година и до очакваните зари и фойерверки. Пиротехниката обаче може да е смъртоносна за животните – особено, ако се прави в хотели или хижи в планинските райони.

Снимка: iStock

Миналата година близо 1000 птици край Копривщица загинаха. Експерти тогава обясниха, че причината е именно стресът от новогодишните фойерверки и пиратки.

Какво призовават от „Зелени Балкани”, които миналата година се опитаха да спасят част от пострадалите птици. „При използване на пиротехниката птиците изпадат в стрес, разлитат се и започват да се блъскат в клони на дървета и сгради”, каза д-р Руско Петков от спасителния център на организацията.

Експерти предупреждават: Пиратките застрашават животните

Той предупреди, че опасността е както за дивите, така и за домашните животни. Д-р Петков препоръча използването на светлинно шоу.

Целия разговор гледайте във видеото.