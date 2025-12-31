Снимка: iStock
Какви вреди може да нанесат фойерверките и пиратките на различните видове
Остават часове докато посрещнем 2026 година и до очакваните зари и фойерверки. Пиротехниката обаче може да е смъртоносна за животните – особено, ако се прави в хотели или хижи в планинските райони.
Снимка: iStock
Миналата година близо 1000 птици край Копривщица загинаха. Експерти тогава обясниха, че причината е именно стресът от новогодишните фойерверки и пиратки.
Какво призовават от „Зелени Балкани”, които миналата година се опитаха да спасят част от пострадалите птици. „При използване на пиротехниката птиците изпадат в стрес, разлитат се и започват да се блъскат в клони на дървета и сгради”, каза д-р Руско Петков от спасителния център на организацията.
Експерти предупреждават: Пиратките застрашават животните
Той предупреди, че опасността е както за дивите, така и за домашните животни. Д-р Петков препоръча използването на светлинно шоу.
Целия разговор гледайте във видеото.
