Последни проверки за спекула и необосновано повишени цени на храните. Екипи на данъчните и на Комисията за защита на потребителите са в магазини в Перник.

КЗП следи за двойното етикетирани, правилното обозначаване на цените, а Приходната агенция – за неправомерен ръст.

Засилени проверки за необосновано повишаване на цените

„Следим за необосновано покачване на цените и за всяка злоупотреба. Ще бъдат съставяни актове, а глобите са в размер от 5000 до 100 000 лева, при повторно нарушение – от 10 000 до 200 000 лв.”, заяви Евгени Нанков, който е зам. изпълнителен директор на НАП.

При етикетиране най-честото нарушение е цената в евро да е с доста по-големи цифри и букви, обясни Цветислава Лакова, член на КЗП. Тя посочи, че при превалутирането има много грешки при преизчисляването. Експертът апелира потребителите да подават сигнали.

