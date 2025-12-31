Навлизаме в 2026 година, която според нумерологията поставя фокус върху осъзнатостта, структурите и отговорността. Това е година с път на живота 1, която носи заявка за ново начало и промяна на статуквото във всички области. Какви процеси ще се активират на лично и социално ниво, разясни нумерологът Милена Иванова в предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

Според Милена Иванова 2026-а не е случайна година в историята на човечеството. Тя бележи старта на нов 9-годишен цикъл.

„Година с път на живота 1, година за ново начало, изобщо за промяна на статуквото в абсолютно всички области на живота, защото единицата е тази, която дава свободната воля на хората, свободния избор. Това всеки един да може да докаже сам себе си, да постигне това, което желае“, обясни нумерологът.

Тя подчерта, че промяната ще бъде основно на индивидуално ниво и ще изисква пренастройване на приоритетите.

„Дошло е време всъщност душата да вземе превес над тялото, защото досега хората бяха обърнати много към материята и абсолютно всичко, което се случва в материалния свят. Но сега вече е време да обърнем място на духа и на духовното ни израстване и еволюция, защото действително след 2026 година светът няма да е същият“, категорична бе Иванова.

По думите ѝ „съдбата прекроява живота на хората, защото трябва да преминем към съвсем друг еволюционен план“.

►Изпитанията на годината

Въпреки очакванията за глобални промени, нумерологът смята, че основното предизвикателство ще бъде морално.

„2026 година ще постави на преден план изпитания по отношение на добротата и любовта. Нещата не са толкова сложни. Просто всеки ще премине през изпит по отношение на доброто, ценностите и любовта“, прогнозира Иванова и добави: „Хората, които имат дисциплина, имат волята да бъдат добри, да обичат безусловно, много по-лесно ще преминават не само през изпитанията на 2026-а, а оттук нататък за 9 години напред“.

►Критични периоди и успешни месеци

Според прогнозата годината започва с позитивна енергия, тъй като стартира с път на живота 3, но средата ѝ крие рискове.

„Като най-негативен месец все пак можем да отразим, че това е месец април. Тук в този момент – април, май, мога да кажа на хората да бъдат по-внимателни, да не предприемат рискови дейности. Тук трябва да сме с внимание при пътувания“, предупреди експертът.

Тя уточни, че от юли месец нататък ще се случват „най-важните неща в положителна насока“.

Милена Иванова даде конкретни насоки за различните групи „нумерологични близнаци“:

►Кодове, кристали и цветове за късмет

За неутрализиране на негативните влияния и балансиране на енергията през 2026 г., Милена Иванова сподели специален цифров код: 326 186. „Това е числото, което неутрализира абсолютно всички негативни влияния през цялата година“, поясни тя.

Подходящите кристали за годината са тюркоаз, диамант („който засилва личния вортекс“), перла и розов кварц – за любов и доброта. Цветовете, които ще носят позитиви и успех, са всички гами на оранжевото, златният цвят и бялото.

Целия разговор гледайте във видеото.