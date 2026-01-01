Снимка: БТА
Той обяви това пред репортери в началото на прием в имението си "Мар-а-Лаго"
Доналд Тръмп ще се стреми към световен мир и през новата година. Той обяви това пред репортери вечерта на 31 декември в началото на прием в имението си "Мар-а-Лаго" в щата Флорида.
На въпроса дали има ли новогодишно обещание, което е пожелал на себе си, президентът на САЩ отговори: „Да, има. Световен мир“.
Белият дом: Тръмп проведе положителен телефонен разговор с Путин
Тръмп отказа да отговори на въпроси дали САЩ са готови да изпратят войски в Украйна или каква е ролята, която ЦРУ изигра в удара срещу Венецуела. Той само се усмихна и каза на репортерите: „Благодаря ви“.Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС
