След преминаването в евро: Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми
Минималните тарифи се повишават, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути
С въвеждането на еврото скок и на цената на такситата в София. Минималните тарифи се повишиха, а шофьорите ще приемат плащания в двете валути. Преминаването от лева в евро обаче създаде проблеми в бранша. Оказва се, че не всички автомобили са оборудвани с новите машини, при които крайната сума се изчислява в евро.
И още един проблем - голяма част от ремонтираните апарати, които показват цената в евро, увеличават изминатите километри почти двойно, а така расте и цената.
След преминаването в евро: Защо таксиметрови апарати отчитат двойни суми
Няма точни данни колко от автомобилите са с изрядни апарати, които да пресмятат крайната цена на пътуванията в евро. Шофьорите, които все още не са направили тези корекции, вече са в нарушение на Закона за въвеждане на еврото.Редактор: Цветина Петрова
