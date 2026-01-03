В настоящия парламент опозицията беше слаба, фрагментирана и разнопосочна. Тя излезе на улицата, защото преминаха пет вота на недоверие, които не само не поклатиха кабинета, а потвърдиха мнозинството. Конкретната тема на протестите този път беше бюджетът. Това каза политологът Цветанка Андреева в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

По нейни думи кабинетът беше създаден антикризисно, на фона на поредица от избори и желанието на хората за редовна власт. „В този смисъл беше ясно, че партиите в това управление ще губят от престоя си във властта, отколкото да печелят дивиденти. Но влизането в еврозоната не само легитимира мнозинството, но и даде много енергия. И с постигането на тази цел сякаш се изчерпи смисълът на съществуването на правителството”, коментира още тя.

Андреева е на мнение, че ДПС е укрепнало след проблемите в самата структура и политическия живот на партията.

► По отношение на Румен Радев тя посочи, че „трябва да се внимава, защото той веднъж беше „продаден” на обществото като натовски генерал, а всичко това се развенча”. И допълни, че „сега, слизайки на политическата сцена, за да си разшири електоралната база, отново едва ли не ще бъде представен като проевропейски политик, но не е”. „Неговият проевропейски образ е силно компрометиран”, допълни още политологът. Според нея Радев и сега говори за друг, различен модел на управление - "той критикува парламентаризма и демокрацията".

► По отношение на Венецуела Андреева каза, че „една демокрация като Щатите навлезе в държава, която е колаборация между диктатура и наркокартели” и затова не може да се правят паралели с нападението на Русия в Украйна.

Андреева смята, че държвата трябва да се управлява в коалиция и това ще бъде разбрано от партиите, защото в противен случай ще тръгнем по пътя на

