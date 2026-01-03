САЩ нанесоха военни удари по Венецуела след месеци на ескалиращо напрежение между двете страни. Часове след регистрираните експлозии американският президент Доналд Тръмп съобщи, че венецуелаският държавен глава Николас Мадуро и неговата съпруга са заловени и изведени от родината си.

⇒ Ето и хронологията на събитията от последните часове:

► 14:45 ч. – Главният прокурор на САЩ: „Мадуро ще усети пълната ярост на американското правосъдие“

Мадуро е обвинен в заговор за наркотероризъм, заговор за внос на кокаин, притежание на картечници и взривни устройства, както и заговор за притежание на такива оръжия срещу САЩ. „Те скоро ще се изправят пред пълната ярост на американското правосъдие на американска земя в американски съдилища“, заяви главният прокурор на САЩ Пам Бонди. Тя благодари на „храбрите военни“ за успешната мисия по залавянето на двамата обвинени международни наркотрафиканти.“​

► 12:35 ч. – Сенатор Майк Лий : Мадуро е арестуван, за да бъде съден в САЩ

Мадуро е арестуван, за да бъде изправен пред съд в САЩ, каза за CNN републикански сенатор, който твърди, че е разговарял с държавния секретар Марко Рубио.

„Той ме информира, че атаките, които видяхме тази вечер, са били предприети с цел защита и охрана на лицата, изпълняващи заповедта за арест“, написа сенаторът от Юта Майк Лий в социалната мрежа X.

„Това действие вероятно попада в рамките на присъщите правомощия на президента по член II от Конституцията за защита на американския персонал от действително или непосредствено нападение“, добави Лий.

► 12:18 ч. – Вицепрезидентът: „Не знаем къде е президентът Мадуро“

Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес заяви, че правителството не знае къде се намират президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в събота сутринта, че САЩ са нанесли „мащабен удар срещу Венецуела“ и Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната. Родригес официално е поискала гаранции от Съединените щати, че Мадуро и съпругата му са живи.

► 12:01 ч. – Министърът на отбраната: „Това е най-голямото посегателство в историята ни“

Министърът на отбраната на Венецуела Владимир Падрино Лопес заяви, че атаката на САЩ в събота е засегнала градски райони в цялата страна, като са били изстреляни ракети от американски бойни хеликоптери. Властите все още събирали информация за броя на загиналите и ранените. Лопес потвърди още, че военното съоръжение "Форт Тиуна" в Каракас е било атакувано.

Министърът категорично заяви, че Венецуела ще се противопостави на присъствието на чуждестранни войски на своя територия. „Тази атака е най-голямото посегателство, което страната е преживяла“, добави Лопес.

►11:30 ч. – Доналд Тръмп: Николас Мадуро е заловен и изведен от страната

Венецуелският президент Николас Мадуро е бил заловен и изведен със самолет извън Венецуела, след като Съединените щати са извършили мащабен удар по столицата Каракас, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, като добави, че ще последват „допълнителни подробности“. В пост в социалните мрежи Тръмп уточни, че ще даде официална пресконференция утре в 11:00 ч. местно време (източно време).

►09:50 ч. – Серия от мощни експлозии и извънредно положение в Каракас

Най-малко седем мощни експлозии със звуци, наподобяващи ниско прелитащи самолети и хеликоптери, са били чути малко след 2:00 ч. сутринта в столицата на Венецуела – Каракас. Според очевидци, цитирани от „Ню Йорк Таймс“, е забелязан гъст дим, издигащ се от голяма военна база, разположена във венецуелската столица. По първоначални данни взривовете са били в южната и източната част на града. Информацията сочи, че са атакувани комплекси, които са както военни, така и жилищни.

► МВнР откри кризисна линия за българите във Венецуела

Министерството на външните работи на Република България съобщи, че следи с повишено внимание ситуацията и активира специален кризисен телефон за съдействие на сънародниците ни в страната. Българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, се призовават да поддържат редовен контакт с дипломатическите представителства и да следват указанията на местните власти. Денонощният телефон за връзка с Дирекция „Ситуационен център“ е: +359 893 339 616.

► Първи реакции от Европа и света

Европейският съюз: Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви в X (Twitter), че е разговаряла с Марко Рубио и посланика на съюза в Каракас. Тя подчерта, че Мадуро няма легитимност, и призова за зачитане на международното право и Устава на ООН.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Испания: Премиерът Педро Санчес обяви, че правителството му „следи отблизо събитията във Венецуела“. В публикация в социалните мрежи той призова за „деескалация“ на напрежението.

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Белгия: Външният министър Максим Прево съобщи в X, че посолството на Белгия в Богота е „напълно мобилизирано“ и ситуацията се следи в тясна координация с европейските партньори.

🇻🇪 (EN/FR/NL) Given the situation in #Venezuela, the safety of our citizens is a top priority. Our embassy in Bogotá, which is responsible for Venezuela, and our services in Brussels are fully mobilized. The situation is being closely monitored, in coordination with our European… — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) January 3, 2026

Нидерландия: Външният министър Давид ван Веел коментира, че ситуацията в Каракас все още е „неясна“. Той потвърди, че страната му следи развитието и е в постоянен контакт с посолството си във Венецуела.

Полша: Говорителят на външното министерство Мачей Вевиор заяви, че ведомството проверява броя на своите граждани в страната. Към момента няма информация някой от тях да се нуждае от спешна помощ.

Беларус: Президентът Александър Лукашенко „категорично осъди“ действията на САЩ чрез държавната агенция Белта. Беларуското външно министерство определи операцията като „въоръжена агресия“ и директна заплаха за световния мир.

►Анализ и международни реакции

Журналистът Асен Агов коментира в ефира на NOVA NEWS, че съдбата на всеки диктатор е тъжна и обикновено завършва по този начин. Той подчерта, че не изпитва никакво съжаление към Мадуро и бе категоричен, че не бива да се правят паралели между демократично избрания с голямо мнозинство Доналд Тръмп и венецуелския лидер.

Агов обвърза събитията във Венецуела с общото високо международно напрежение. Той припомни други два симптоматични факта: предупреждението на Тръмп, че ще удари Иран, ако насилието срещу протестиращите там продължи, и призива на Държавния департамент всички американци да напуснат Русия.

По отношение на реакцията на Москва, Агов изрази мнение, че Русия едва ли ще се намеси реално в защита на Мадуро, тъй като в момента е изключително ангажирана и изтощена от войната в Украйна, понасяйки големи загуби и тежки санкции. Той допълни, че поради статута на САЩ като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, едва ли ще се стигне до официално осъждане или резолюция срещу техните действия.

Според анализатора редица държави в Южна Америка, и по-специално Колумбия, ще си отдъхнат след падането на режима, който е генерирал огромно напрежение и бежански вълни. Агов прогнозира, че след залявянето на „големия началник“, останалите представители на управлението във Венецуела вероятно ще се укрият и няма да окажат организирана съпротива, с изключение на отделни групи привърженици.

Според международния редактор на NOVA Момчил Минков корените на този конфликт са дълбоки и са пряко свързани с петрола. Напрежението започва още от управлението на Уго Чавес, който национализира петролната индустрия и изгони американските компании от страната. При управлението на Мадуро Венецуела се превърна от най-богатата в една от най-бедните страни в региона, което доведе до безпрецедентна миграционна криза и милиони бежанци.

Международната общност реагира светкавично на военната намеса. Куба и Русия вече официално осъдиха действията на САЩ, определяйки ги като „тежка въоръжена агресия“. Анализатори подчертават, че заловеният Мадуро вероятно ще бъде изправен пред американски затвор, което е изключително необичаен ход от гледна точка на международното право.

В отговор на инцидентите президентът Николас Мадуро обяви извънредно положение в страната и обвини Съединените щати за нанасянето на военни удари. В официално изявление на Министерството на комуникациите на Венецуела се посочва, че страната категорично заклеймява и отхвърля американската „военна агресия“. От своя страна Белият дом към момента отказва да коментира темата официално.

Видео: Telegram

„Където и когато искат“: Николас Мадуро е отворен за преговори със САЩ

Експлозиите се случват след месеци на заплахи и нарастващо напрежение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който разположи военна флотилия в Карибите, неведнъж предупреди, че не изключва военни действия във Венецуела, за да бъде спрян наркотрафикът в региона. Тръмп вече заяви, че дните на венецуелския президент Николас Мадуро са „преброени“.

В началото на тази седмица американският президент съобщи, че Съединените щати са унищожили зона, използвана от плавателни съдове, обвинени в участие в трафик на наркотици. По думите му това е първата американска сухопътна атака на венецуелска територия. Въпреки ескалацията, Николас Мадуро обяви, че остава отворен за преговори със САЩ и има желание да преговаря още този петък, за да избегне по-нататъшна агресия.

Видео: Telegram

Докато Вашингтон обвинява Мадуро в управление на мащабна мрежа за трафик на наркотици, редица анализатори посочват, че САЩ имат по-дълбока адженда в региона. Тя е свързана с геополитическия контрол и огромните петролни залежи на Венецуела, които са най-големите в света. Ситуацията в Каракас продължава да се развива, като тепърва се очакват официални изявления от американска страна.

Кореспондент: Галина Петрова