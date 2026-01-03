Има практика на Конституционния съд, когато е решен определен въпрос, да не се допуска повторно разглеждане. Има немалко такива случаи. Но има и такива, при които близки по съдържание въпроси са допуснати за повторно разглеждане от КС. Така конституционалистът Орлин Колев коментира темата за референдума за еврото в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„Пряката и представителната демокрация са проявление на народния суверенитет. Но пряката демокрация, изразена чрез референдум, трябва да съответства на конституционните рамки”, обсяни той.

По негови думи има въпроси, които могат да бъдат предмет на референдум, а и такива, които не могат.

За членството на България в ЕС следва да се има предвид чл. 4 от Конституцията и на чл. 9 ал. 3 и ал. 4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, заяви експертът.

Колев коментира и възможните опции за служебен премиер. Според него, ако за Андрей Гюров няма краен съдебен акт, който да каже, че той не е в конфликт на интереси и може да бъде част от „домовата книга, той не може да бъде част от този списък.

Конституционалистът посочи, че правителството в оставка ще продължи работата си, докато не бъде заменено от друг Министерски съвет – редовен или служебен.

На въпроса докога Борислав Сарафов може да изпълнява функциите на главен прокурор Колев заяви: „Докато не бъде избран друг от съответната колегия във Висшия съдебен съвет.”

